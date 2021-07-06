يورو نيوز: أطباق في دبي بمنتجات محلية مستدامة لأجل مستقبل أكثر أمناً

المصدر: دبي-البيان

لفت تقرير خاص ومصور لشبكة "يورو نيوز" الإخبارية إلى أن المزارع المائية وتربية الأحياء المائية بدولة الإمارات يمكن أن تساعد في بناء مستقبل أكثر استدامة في المستقبل، وذلك مع تسهيل تقديم أطباق طازجة وأفضل مذاقا.

وفي هذا الصدد، يعد أتلانتس النخلة أحد الفنادق الملتزمة بوضع المنتجات المحلية في قائمات الطعام في دبي، حيث تقدم حاليا ثمانية من مطاعمه وجبات بمكونات منتجة في مزارع هي على مسافة ليست ببعيدة.

ريموند وونغ هو رئيس الطهاة في مطعم سيفاير ستيكهاوس في أتلانتس، وقد ابتكر مجموعة مختارة من الأطباق المستدامة.

يقول وونغ إن الهدف يتمثل في توفير خمسة منتجات محلية مختلفة في القوائم، في جميع المطاعم البالغ عددها 23 في اتلانتس بنهاية عام 2021.

وبحسب "يورو نيوز"، تشمل أطباق المطعم المعدة من مكونات محلية، فطرا محليا منتقى يدويا، وشرائح كارباتشيو السلمون المخضبة بالشمندر، إلى جانب عصائر الخيار المحلية من مزارع الواحة الخضراء في الإمارات، مع قطع من الخبز العربي المقرمش.

كما تتوفر الخضراوات الورقية للمنتجع القريب من مزرعة الواحة الخضراء ومزرعة أنس في منطقة القوز، وهما مزرعتان مائيتان في دبي، لا تستخدمان المبيدات الحشرية، كما يتم الحرص على استخدام مياه أقل بنسبة 90 في المائة مقارنة بطرق الزراعة التقليدية.

ويقول وونغ إن الأعشاب الدقيقة وأوراق السلطة تدوم لفترة أطول بعد شرائها ومذاقها مذهل. من جانبها تقول المديرة في اتلانتيس كيلي تيمنس إن الاستدامة عبارة عن رحلة، والوصول يتطلب انخراط المجتمع، وتضيف القول إن أتلانتيس النخلة يركز على زيادة التعامل مع المزودين والبائعين المحلين، كجزء من الالتزام بدفع الاقتصاد المحلي بأكمله.