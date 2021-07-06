شاهد.. دمار شامل للانهيارات الطينية في اليابان

المصدر: البيان

تسببت الانهيارات الطينية في مدينة أتامي محافظة شيزوكا بوسط اليابان، أول أمس، في خسائر في الأرواح ودمار هائل، حيث لقي شخصان مصرعهما ولا يزال 20 في عداد المفقودين.

وتستمر عمليات الإنقاذ والبحث بعد أن جرفت الانهيارات الطينية الضخمة العديد من المنازل كما تبينه هذه الفيديوهات.