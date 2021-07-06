جراح يخطئ في موضع سرطان جلدي

المصدر: (دبي - فاتن صبح)

تجربة عصيبة مرت بها سيدة أربعينية، بعد أن أجرى طبيب جلد جراحة على ندبة في جبينها، بدلاً من سرطان الجلد.

وكانت السيدة التي تم تشخيص حالتها بسرطان الخلايا القاعدية الشائع، قد أحيلت لجراح، لم يذكر موقع «ستاف كو» النيوزيلندي اسمه، إلا أنه أجرى عمليته الجراحية على ندبة من آثار إصابة قديمة بالجدري، على الجهة اليسرى من الجبين.

وحجزت السيدة موعداً في العيادة الخاصة، من أجل إجراء عملية «موس» الجراحية، وهي تقنية محددة، تستخدم لعلاج سرطان الجلد، تتم خلالها إزالة الطبقات الرقيقة من الجلد المصاب بالسرطان على التوالي، ومعاينتها، حتى الوصول إلى الأنسجة السليمة.

وكانت المصابة تشعر بالتوتر قبل العملية، فأعطيت مهدئاً، بحسب التقرير. وقام الطبيب بتقييم وتحديد ما وصفه خطأ، بأنه سرطان الخلايا القاعدية. وتبين لاحقاً، أنه عاين صورة في غرفة عمليات أخرى.