فيديو مروع.. شاحنة تسحق سيارات وتتسبب بوفاة شخصين في السعودية

المصدر: دبي - البيان

توفي شخصان وأصيب آخران بحادثة مرورية مروعة شهدتتها محافظة محايل عسير السعودية، اليوم "الاثنين"، تسبب بها قائد شاحنة محملة بالبراميل، بعد أن فقد السيطرة عليها عند الإشارة الضوئية، ما أدى إلى اصطدامها العنيف بعدة مركبات كانت متوقفة عند الإشارة الضوئية، ثم انقلبت وتناثرت البراميل على الطريق، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير أحمد الألمعي، أن فرق الإسعاف باشرت حادثة مرورية مروعة بمحافظة محايل عسير، تمثلت باصطدام شاحنة مسرعة محملة ببراميل، بعدة مركبات كانت متوقفة أمام إشارة ضوئية نتيجة عدم تمكن قائدها من السيطرة على قيادتها، وتم توجيه 3 فرق إسعافية للموقع، وعند وصولها اتضح وجود حالتي وفاة، وحالة خطيرة وأخرى متوسطة، وتم تقديم الخدمة الإسعافية للحالتين المصابتين، ونقلهما إلى مستشفى محايل العام لتلقي العلاج المناسب.



وأعلنت إدارة مرور منطقة عسير أنها باشرت إجراءات الاستدلال في حادث الشاحنة الواقع في محافظة محايل عسير، والذي نتج عنه صدم عدد من المركبات ووفاة شخصين وإصابة آخرين، حيث اتضح من المعاينة الأولية أن سبب الحادث عطل في مكابح المركبة، ويجري استكمال إجراءات الحادث وإحالته للجهة المختصة.