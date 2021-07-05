رسائل الشاعرة الأمريكية "بلاث" إلى زوجها "هيوز" معروضة للبيع في سوذبيز

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

حين تزوجت الشاعرة والروائية وكاتبة القصص القصيرة الأمريكية سيلفيا بلاث زميلها الشاعر تيد هيوز عام 1956، كانت علاقتهما صاخبة بقدر ما كانت عاطفية. واليوم تعرض دار "سوذبيز" مجموعة من رسائل الحب التي تستكشف شغف الشاعرة الأمريكية سيلفيا بلاث بزوجها البريطاني، بغرض بيعها في مزاد علني إلى جانب خواتم الزفاف ووصفات العائلة وألبومات الصور.

المجموعة بأسرها مقدمة مباشرة من ابنة سيلفيا، فريدا هيوز، وبحسب "غارديان" البريطانية، يمكن ترقب المزاد بين 9 و21 يوليو، ليحمل عنوان Your Own Sylvia، ويشمل 55 قطعة وبعضاً من أكثر مقتنيات بلاث الشخصية، بما في ذلك قطع حميمة مثل الكتاب المقدس لعائلة بلاث والرسائل بينها وبين هيوز، والتي جسدت أحد أشهر العلاقات الأدبية.

بشكل تراجيدي، أنهت بلاث حياتها عام 1963 وكانت وقتها تناهز الثلاثين من العمر، إذ أقدمت على وضع رأسها في فرن غاز، وهي التي حولت قصائدها المؤرقة إلى بعض أكثر الأشعار البارزة في اللغة الإنجليزية الحديثة.