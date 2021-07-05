الأرض اليوم في أبعد مسافة من الشمس خلال العام

المصدر: دبي - البيان

كشف رئيس الجمعية الفلكية بجدة في السعودية، ماجد أبو زاهرة، أن الكرة الأرضية ستصل اليوم إلى أبعد مسافة في مدارها حول الشمس هذا العام «الأوج»، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.



وأوضح أبو زاهرة، أن «الكرة الأرضية ستصل اليوم (الاثنين) إلى أبعد مسافة، في مدارها حول الشمس هذا العام، عند الساعة 01:27 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية، بعد نحو أسبوعين من حدوث الانقلاب الصيفي».

وقال: الكرة الأرضية تتحرك في مدار باختلاف مركزي يبلغ 0.017 شبه دائري الشكل تقريباً حول الشمس، والمسافة بين الأرض والشمس لا تتغير كثيراً، فالأرض الآن على مسافة نحو 5 ملايين كيلومتر أبعد من الشمس، بنسبة 3.4 %، عما ستكون عليه بعد ستة أشهر من الآن، هذا مقارنة بمتوسط المسافة من الشمس البالغ نحو 150 مليون كيلومتراً، مشيراً إلى أن الأرض ستكون هذه السنة في الأوج من الشمس على مسافة 152.100.527 كيلومتراً، مقارنة بالعام الماضي عندما كانت في «الأوج» في الرابع من يوليو على مسافة أقرب قليلاً 152.095.295 كيلومتراً.