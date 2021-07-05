شاهد.. روسي يبتكر طريقة للأكل في المطاعم بدون رمز الاستجابة السريعة

المصدر: البيان

ابتكر الروسي رومان زاريبوف طريقة ملفتة لارتياد المطاعم بدون رمز الاستجابة السريعة، الذي فعلته السلطات في العاصمة الروسية موسكو للتمكن من ارتياد المطاعم والمقاهي، حيث "يحمل كل شيء بيده".

فقد انتشر مقطع فيديو لزاريبوف، يظهر فيه وهو يحمل طاولته وكرسيه ويقوم بجلب الطعام من المطعم إلى الخارج ويضعه على طاولته ويجلس على الكرسي وكأنه داخل المطعم.

وتدهور الوضع الوبائي مرة أخرى بسبب ظهور السلالة الهندية، وكان للعاصمة النصيب الأكبر من أعداد الإصابات المتزايدة، وحرصت السلطات على حماية الشعب الروسي بفرض التطعيم لبعض الأعمال والمهن والقطاعات.

يعتبر لقاح "سبوتنيك V" أول لقاح مسجل في العالم ضد كورونا، وساهم في نزول أعداد الإصابات من قرابة 30 ألفا إلى نحو 7000 مصاب في اليوم، بسبب فعاليته الكبيرة ضد متحور ووهان والتي بلغت نحو 92%، وبالرغم من أن فعاليته تقل بشكل طفيف ضد متحور "دلتا"، إلا أنه يبقى فعالا بشكل كبير وقادرا على حماية الناس.

شاهد.. روسي يبتكر طريقة للأكل في المطاعم بدون رمز الاستجابة السريعةhttps://t.co/brbvQb00LL#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/IKoWB8vYjO — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 4, 2021