مسحوق بروتين من ثاني أكسيد الكربون

المصدر: إعداد - فاتن صبح

طورت شركة «سولار فودز» مسحوق بروتين باستخدام ثاني أكسيد الكربون على مبدأ أننا «نستطيع إيجاد الغاز أينما كان»، ووفقاً لتعبير الرئيس التنفيذي للشركة بازي فاينيكا التي أكدت، وفق ما أورد موقع «ديزين» أنه بصنع البروتين من ثاني أكسيد الكربون نستطيع «التخلص من التأثيرات المناخية الناجمة عن الغذاء».

وتعتقد بازي أنها نقلة استراتيجية ، حيث لا تحتاج فعلياً إلى أرض قابلة للزراعة، والمواد الخام متوفرة في الهواء. ويتم ابتكار البروتين النباتي الذي أطلقت عليه تسمية «سولاين» من الجراثيم التي تستقبل ثاني أكسيد الكربون وتمتص الكربون بحيث تنمو فيما تتخلص من الأكسجين. ويمكن تحويل المسحوق إلى لحوم وبدائل مشتقات الحليب أو إضافته للمأكولات والمخفوقات كمكمل غذائي.

وتزعم الشركة بأن «سولاين» يقلص غالبية الانبعاثات المرتبطة بطرق الزراعة الحديثة المسؤولة عما يقارب من ثلث انبعاثات غاز الدفيئة، علماً أن كيلوغراماً واحداً من «سولاين» يبعث 0.2 كيلوغرام من مكافئات ثاني أكسيد الكربون، في عملية الإنتاج.