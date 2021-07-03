"الإفتاء المصرية" توضح شروط جواز العمل "يوتيوبر"
أوضحت دار الإفتاء المصرية الشروط الشرعية لجواز العمل بمهنة "اليوتيوبر".
وأجاب الداعية عويضة عثمان، أمين الفتوى بالدار، عن سؤال مشاهدة عبر قناة "الحياة"، قالت: "أنا وأختي أنشأنا قناة طبخ على موقع "يوتيوب" بهدف توسيع الرزق، فما الحكم الشرعي؟".
وقال عثمان: "إنه طالما أن الأمر ليس به أي شيء خادش للحياء أو يشين الأخلاق أو يدعو إلى حرام، فلا يوجد مشكلة".
وأضاف: "سواء الطبخ أو غيره، المهم أن يكون ذلك في حدود الأدب والأخلاق، ولا يخدش حياء، ولا يضيع مبادئ المجتمع وعاداته وتقاليده".