ما السر وراء رائحة البحر الفريدة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

لعل تلك الراحة المالحة الباردة مع قليل من الكبريت أفضل من مشهد البحر ذاته للبعض، فما الذي يجعل رائحة البحر فريدةً هكذا؟ يبدو أنه، وبحسب ما ذكر موقع "غود نيوز نتوورك" توجد عدة مواد كيميائية متوافرة بكثرة في الحياة البحرية والعمليات الكيمياوية التي تمنح بيئات المياه المالحة رائحتها الخاصة المتفردة.

ويعتبر الكبريتيد ثنائي الميثيل، بحسب موقع "غو نيوز نتوورك" من الروائح الكبريتية الكلاسيكية للبحر ويتم إنتاجه عموماً من قبل أنواع البكتيريا التي تتغذى على العوالق النباتية. وتعتبر شبكات الغذاء البحري الدقيقة بالأساس نباتات تستخدم التمثيل الضوئي لجذب الطاقة من الشمس.

وتنتشر رائحة الكبريتيد ثنائي الميثيل بشكل لاذع أيضاً في هواء المستنقعات وأراضي المستنقعات الخاضعة للمدّ والجزر. ويعود ذلك، وبشكل إلى وجود الأعشاب الحبلية أكثر ربما من وجود العوالق النباتية.

ويتولد الكبريتيد ثنائي الميثيل من الواقي الشمسي المتولد ذاتياً في العوالق والذي يحوله البكتيريا الذي يأكله عند موته إلى غازات الكبريتيد. وتشير بعض المقالات إلى أن طيور البحر تتبع رائحة الكبريتيد ثنائي الميثيل لتحديد مناطق الصيد، بما أن شبكة الأغذية البحرية تبدأ مع العوالق النباتية التي تتناولها الأسماك الصغيرة المُلتهمة بدورها من الأسماك الأكبر حجماً التي تقتات عليها الطيور البحرية.

ويشكل البروموفينول أحد مركبات الشبكة الغذائية الأخرى التي تمنح البحر رائحته. ويوصف هذا المركب الكيميائي بأن له رائحة تشبه رائحة السمك كما وجوده بشكل مركز جداً يمنحه رائحة أشبه برائحة اليود. ومن المرجح أنه يعطي تلك النكهة المميزة للقشريات الطازجة والأسماك وأجود أنواع المحار.

وعادة ما تتم إضافة مركب البروموفينول الكيميائي إلى مزارع تربية الأسماك في محاولة لمنحها طعماً يتماهى مع المحيط.

وأخيراً، تبين أن هناك مادة كيميائية موجودة في بيوض بعض أنواع الطحالب البحرية تتمتع برائحة "محيط" لاذعة. وعند عزلها، فإن رائحتها تشبه بقوة رائحة الطحالب، ومن غير المندهش أنك ن كنت جالساً على الشاطئ حيث الأمواج قذفت بالكثير من الطحالب البنية والأعشاب البحرية فإن ما تشمه على الأرجح هو كيميائيات الفيرومون للنبتة.

وتعتبر الكيماويات تلك مجتمعةً إضافةً إلى أخرى قليلة، المسؤولة عن العطر المميز والفريد للبحر.