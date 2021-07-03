يسمم أطفاله الثلاثة "نكاية" بزوجته

المصدر: دبي - البيان

تبحث الشرطة الهندية في مومباي عن رجل اتهم بخلط سم فئران مع المثلجات "الآيس كريم"، الذي اطعمه لأطفاله، مما أسفر عن وفاة طفل وإصابة اثنين بمرض خطير.

وقالت الشرطة إن علي نوشاد أنصاري، البالغ من العمر 27 عاماً، تشاجر مع زوجته، في 25 يونيو، واصطحب أطفالهما الثلاثة لتناول الآيس كريم، ثم سممهم بهدف إثارة غيظها.

وتوفي نجل الزوجين البالغ من العمر ستة أعوام في مستشفى سيون الذي تديره الحكومة بضاحية مانكورد في مومباي يوم "الثلاثاء". بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وسجلت الشرطة تهمتين لمحاولة قتل وتهمة قتل واضحة بحق أنصاري.

وذكرت تقارير محلية أنه كان يعمل بأجر يومي، ويعيش في ساتي ناغار في منخورد.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن زوجة أنصاري، بيغوم، كذبت على الأطباء في البداية لمحاولة حماية زوجها.

أخبرت الضباط في البداية أن أطفالها تناولوا السم عن طريق الخطأ. لكنها اتهمت يوم الثلاثاء - عندما مات ابنها البالغ من العمر ستة أعوام - زوجها بتسميم الأطفال عمداً.وأنصاري متوارٍ عن الأنظار منذ ذلك الحين.

وقالت بيغوم، في بيانها للشرطة، إن الزوجين غالباً ما يتشاجران بشأن المسائل المالية. في 25 يونيو، بعد شجار آخر مع زوجها، غادرت البيت وذهبت إلى منزل أختها.

في غضون ذلك، قالت الشرطة لوسائل الإعلام إن أنصاري اصطحب أطفاله الثلاثة لتناول الآيس كريم. بدأوا يشكون من آلام المعدة في المنزل.

وقالت الشرطة إن بيغوم عادت إلى المنزل بحلول ذلك الوقت وأخذت الأطفال إلى مستشفى سيون لتلقي العلاج.