حفلات موسيقية لجمهور من الأبقار

المصدر: الدنمارك - أ ف ب

كان عازف تشيلو دنماركي يؤدي خلال جائحة «كوفيد 19» مقطوعات أوركسترالية أمام الأبقار في محاولة لإسعادها، تعويضاً عن عدم تمكنه من إحياء حفلات أمام جمهور بشري، وقرر الاستمرار في هذه التجربة حتى بعد إعادة فتح قاعات الحفلات الموسيقية.

ويقول صاحب فكرة المشروع ياكوب شو: «من خلال العزف للأبقار، أواصل ما كنت أفعله دائماً خلال مسيرتي المهنية كعازف منفرد، إذ إنني شغوف بنشر الموسيقى الكلاسيكية خارج قاعات الحفلات الموسيقية».

ويذكّر الرجل الثلاثيني أن إقامة هذه الحفلات «لم تكن دائماً ممكنة خلال الجائحة»، فقرر «الانتقال إلى ثاني أفضل شيء: العزف للحيوانات». وفي الخريف، أقنع ياكوب مزارعاً من محبي للموسيقى بأن يجعل حيواناته المنتجة للحوم، تستمع إلى الموسيقى الكلاسيكية لتحسين رفاهيتها.

ويشير الرجلان إلى أن البداية كانت بتعويد الأبقار على المقطوعات الكلاسيكية بواسطة مكبرات الصوت في حظيرتها خلال فصل الشتاء، ثم ما لبثت آذانها أن تطورت وأصبحت تدريجياً تبدي تفاعلاً طيباً هذه الموسيقى.