القهوة متهمة برفع ضغط الدم

المصدر: دبي - البيان

يمكن للقهوة، وهي مشروب يومي لكثير من الناس، أن ترفع ضغط الدم بسبب محتواها من الكافيين.

وحسب موقع روسيا اليوم، يحذر فريق Durham Nephrology Associates الطبي من أن الكافيين منبه طبيعي في القهوة ويرفع ضغط الدم.

وتنصح هيئة الصحة «الأشخاص الذين يعانون ارتفاع ضغط الدم يجب بأن يحدوا من تناول الكافيين. وإذا كنت من محبي القهوة، فحاول التبديل إلى قهوة منزوعة الكافيين. وهناك أيضاً شاي خالٍ من الكافيين وأنواع معينة من الشاي تحتوي على كميات منخفضة جداً من الكافيين بشكل طبيعي».

وثبت أن الشاي الأخضر، الذي يحتوي بشكل عام على كمية أقل من الكافيين من الشاي الأسود، يخفض ضغط الدم المرتفع. واقترح التحليل أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل بشكل كبير من ضغط الدم الانقباضي.

وتنصح مؤسسة القلب البريطانية (BHF) «لا تطبخ بالملح أو تضيف أياً منه إلى طعامك على المائدة، وقلل من الأطعمة المصنعة التي تحتوي على الكثير من الملح».