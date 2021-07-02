سقطا من الطابق الخامس..خلافات زوجية تنتهي بوفاة الزوجة

المصدر: البيان

لقيت سيدة مصرية مصرعها، وأصيب زوجها نتيجة سقوطهما من الطابق الخامس في منطقية الطالبية بمصر.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن خلافات زوجية دفعت الزوجة لإلقاء نفسها، وعندما حاول زوجها الإسراع لنجدتها اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس للرابع، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات بجسده، وفقا لصحيفة اليوم السابع.

وتلقى قسم شرطة الطالبية، بلاغا يفيد سقوط ربة منزل من الطابق الخامس مما أسفر عن مصرعها، وإصابة زوجها.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وكشفت التحريات أن خلافات زوجية دفعت الزوجة لإلقاء نفسها من الطابق الخامس، وحاول زوجها نجدتها إلا انه اختل توزانه وسقط من الطابق الخامس للرابع، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات بجسده، ووفاة الزوجة.