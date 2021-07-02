السعودية تحدد مدة صلاحية "الجواز" لمن هم دون 15 عاما

المصدر: البيان

أعلنت منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، شروط إصدار جواز السفر لأفراد الأسرة لمن هم دون سن 15 عاما.

وكشفت منصة "أبشر" أنه في حال الرغبة بإصدار الجواز لمن هم دون 15 عاما، فيجب التحقق من الشروط التالية:

-أن لا يكون قد سبق إصدار هوية وطنية لفرد الأسرة.

- وجود عنوان وطني مسجل في البريد السعودي لإيصال الجواز المصدر إليه.

- يمكن إصدار الجواز لمدة 5 سنوات فقط في حال كان عمر فرد الأسرة أقل من 15 سنة.

- وجود فرد الأسرة داخل المملكة العربية السعودية.

- سداد رسوم إصدار الجواز.

-أن لا يكون لدى فرد الأسرة جواز سفر.