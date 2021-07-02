صور تُفطر القلوب.. يتخلى عن طفلتيه بسبب فقره مع رسالة حزينة

المصدر: وكالات

أقدم رجل سوري على ترك طفلتيه وحيدتين على كرسي مستشفى المواساة بالعاصمة دمشق ومعهما رسالة يشرح فيها السبب الذي دفعه لهذا التصرف.

وروى أحد الأطباء العاملين في المستشفى بأنه عثر على الطفلتين تجلسان وحيدتين على أحد الكراسي ومعهما رسالة توصي من يقرأها بأن الطفلتين بحاجة إلى ماء وطعام، فهما لم تأكلا منذ مدة طويلة، وفقا لموقع البوابة.

وذكر الطبيب سعيد جاويش في بوست نشره عبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" بأن الأب كتب في الرسالة "أرجو منكما بابا أن تسامحاني".

وأضاف الطبيب: "لم أفهم من الرسالة شيئا سوى هذا المقطع المكتوب على خلفية الورقة بأن الطفلتين بحاجة إلى طعام وماء ولم تتناولا شيئا يبدو منذ فترة طويلة، كما طلب منهما أن تسامحاه".

وأثارت صور الفتاتين وقصتهما على تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي وطلبوا من الطبيب أن يتواصل معهم من أجل تقديم المساعدة لهما لكنه اعتذر منهم لأنه تم نقل الطفلتين إلى قسم شرطة المزة القريب من المستشفى، ومن ثم إلى مستشفى "الرازي" للرعاية.

وأشار الطبيب سعيد جاويش إلى أنّ عددًا كبيرًا من الذين تواصلوا معه تعهّدوا بتأمين عمل للأب في حال قرّر العودة وعدم التخلي عن طفلتيه، كما أنّ كثيرين عرضوا "تربية الطفلتين وتعليمهما".

ونجح أحد المواقع الإخبارية من التوصل إلى والد الفتاتين والذي تبين بأنه "نادم" على فعلته وبأنه ترك طفلتيه وحيدتين في المستشفى.

وقال الأب للموقع الإخباري: "أنا نادم على فعلتي، لم أكن بائسًا فحسب، بل فاقدًا للوعي تمامًا".

وتابع: "لدي 3 أطفال بأعمار متقاربة، بين سنة، وثلاث سنوات، كنت أعمل في توزيع المنظفات، وأضطر إلى اصطحاب أطفالي معي، بعد أن انفصلت عن زوجتي بعد خلافات، وصار صعبًا علي رعاية الأطفال، خاصة أني لا أملك بيتًا، وأسكن في غرفة صغيرة، هي ليست غرفة بل عبارة عن ممر صغير، وبصراحة حظيرة ما بتنفع".