ولد في 08-08-08.. البورتوريكوياني فلوريس ماركيز أكبر معمر على وجه الأرض

المصدر: إعداد: عبدالهاني عليوات

أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أن أكبر معمر في العالم يبلغ 112 عامًا ويعيش في بورتوريكو، وهو إميليو "دون ميلو" فلوريس ماركيز الذي ولد في 8 أغسطس 1908 في كارولينا ببورتوريكو.

وقال كريج جلينداي، رئيس تحرير موسوعة غينيس للأرقام القياسية، إن فلوريس ماركيز "ولد في اليوم الثامن من الشهر الثامن في العام الثامن من القرن العشرين!"

ولكونه ثاني أكبر طفل في العائلة من بين 11 طفلاً، بدأ فلوريس ماركيز العمل في مزرعة والده لقصب السكر منذ صغره. وغالبًا ما كان يقوم بالسقي وتحميل قصب السكر في عربات النقل، بالإفاة إلى قيامه بالأعمال المنزلية والمساعدة في رعاية إخوته.

ويقول فلوريس ماركيز: كنت أكبر الأطفال، لذلك فعلت كل شيء. لقد نظفت، اعتنيت بالأولاد، وفعلت كل شيء".

تزوج فلوريس ماركيز من أندريا بيريز لمدة 75 عامًا، ولديهما أربعة أطفال معًا. توفيت بيريز في العام 2010، ولدى فلوريس ماركيز أيضًا خمسة أحفاد وخمسة من أبناء الأحفاد.

يعيش ماركيز الآن في ريو بيدراس، ببورتوريكو، حيث حصل على شهادته الرسمية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، وحضر ابناه، اللذان مازال على قيد الحياة، حفل التتويج بشهادة غينيس.

وعلى الرغم من خضوع فلوريس ماركيز لعملية جراحية لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب منذ 11 عامًا وفقدنه كليا لحاسة السمع، تقول عائلته إنه يواصل إظهار قوته وصحته الجيدة.

ووفقًا لفلوريس ماركيز، فإن المفتاح لحياة طويلة وسعيدة هو أن يكون لديك الكثير من الحب، وكذلك تجنب الغضب والاستياء.