توقّع اقتراب شاحنة فضائية من أقمار «ستارلينك»

المصدر: (دبي - البيان)

قد تقترب شاحنة «بروغريس إم إس – 17» الروسية التي أطلقت، أمس، من مطار «بايكونور» من أحد أقمار «ستارلينك».

وكذلك شظية من صاروخ «فالكون – 9» الأمريكي التابع لشركة «سبيس إكس».

جاء ذلك في بيان نشرته مؤسسة «روس كوسموس» الفضائية الروسية. وحسب المعلومات الواردة من المركز الروسي للإنذار عن الحوادث في مدار الأرض، فإنه يتوقع اقتراب الشاحنة الروسية من القمر الصناعي الأمريكي إلى مسافة خطيرة الساعة 00.32 يوم 2 يوليو بتوقيت موسكو، أي قبل التحام الشاحنة بالمحطة الفضائية الدولية.

وحسب موقع روسيا اليوم، يتوقع أن تقترب الشاحنة الروسية من قمر «ستارلينك» إلى مسافة 1500 متر. وبعد مرور 3 دقائق ستقترب منها إلى مسافة 500 متر شظية من صاروخ «فالكون 9».