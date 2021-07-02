فيل يقتحم المنازل بحثاً عن الطعام

المصدر: تايلاند - وكالات

في واقعة غريبة، اقتحم فيل منزل أحد المواطنين في تايلاند، واتجه إلى المطبخ بشكل مباشر، بحثاً عن الطعام، بعد أن اخترق الجدار بشكل مباشر.

وقام صاحب المنزل بتصوير الحادثة مباشرة على الهواء ونشرها على شبكة التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت اللقطات اختراق الفيل للجدار الذي أوصله إلى المطبخ.

وتم تصوير الفيل وهو يدوس في الفناء الأمامي للعائلة قبل أن يضغط على جسده الضخم في الشرفة الأمامية للمنزل ويأكل بعض طعام القطط المتبقي لحيواناتهم الأليفة. وانصرف الفيل وهو يتأرجح بسعادة بينما يمضغ بعض طعام القطط الذي وجده في الشرفة الأمامية. ويعتقد موظفو الحديقة الوطنية في البلاد، أن الحيوانات قد غيّرت سلوكها استجابة للطعام المتاح من البشر.