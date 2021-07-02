الكشف عن الأمراض من عرق الإنسان

المصدر: دبي - البيان

نجحت الأستاذة كيونغها كوون والمتعاونون معها من المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا، في ابتكار جهاز جديد قابل للارتداء، يمكنه تحليل عرق الإنسان، ومن ثم رصد العلامات الحيوية، والتنبؤ بالإصابة بأمراض مثل السكري، حسب ما ذكر موقع سكاي نيوز.

ولمراقبة معدل إطلاق العرق طور الباحثون «وحدة استشعار التدفق الحراري»، إذ صمموا قناة «ميكروفلويديك» متطورة للسماح للعرق الذي تم تجميعه بالتدفق عبر ممر ضيق، في حين تم وضع مصدر حرارة على السطح الخارجي للجهاز، يتمثل في قناة للحث على التبادل الحراري بين العرق والقناة الساخنة.

ونتيجة لذلك، أصبح بمقدور الباحثين تطوير لصاقة إلكترونية لاسلكية لاصقة يمكنها قياس فرق درجة الحرارة في موقع معين من جسم الإنسان، وتحويلها إلى إشارة رقمية لقياس معدل إطلاق العرق في الوقت الفعلي.