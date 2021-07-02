افتتاح أطول طريق سريع عابر للصحراء في العالم

المصدر: البيان

افتتح طريق بكين-أورومتشي السريع، أطول طريق سريع عابر للصحراء في العالم، أمام حركة المرور بشكل كامل أول أمس الأربعاء، بعد بدء تشغيل القطاع الأخير من الطريق في منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين.

يبلغ إجمالي طول الطريق، الذي يربط العاصمة الصينية بكين بمدينة أورومتشي، حاضرة شينجيانغ، 2800 كم، ويمر ما يزيد على 500 كم منه عبر الصحراء والأراضي غير المأهولة، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

وإلى جانب بكين وشينجيانغ، يمر الطريق عبر أربع مناطق أخرى على مستوى المقاطعات، وهي خبي وشانشي ومنغوليا الداخلية وقانسو في شمالي وشمال غربي الصين.

ويقلل هذا الطريق المسافة بين أورومتشي وبكين بواقع 1300 كم، ما يجعله أسرع طريق لعبور شمال الصين.