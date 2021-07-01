طالب سوري يحقق المركز الأول في امتحان الدخول إلى الثانوية في تركيا

المصدر: البيان

حقق الطالب السوري، دليار صافو، المركز الأول في امتحان الدخول إلى المرحلة الثانوية في تركيا، والذي يطلق عليه امتحان "LGS".

ويعيش صافو مع عائلته بعد وصوله إلى البلاد منذ خمس سنوات في منطقة "كورت ألان"، التابعة لولاية سيرت.

وتم الإعلان عن نتائج امتحان LGS، الذي عقد في 6 يونيو الحالي، على موقع وزارة "التعليم الوطني" في تركيا (MEB.gov.tr).

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية، الأربعاء، فقد أجاب الطالب السوري على جميع الأسئلة، والتي بلغ عددها 90 سؤالا، بمعدل 500 نقطة.

وبلغت نسبة المشاركة في امتحان الدخول إلى المرحلة الثانوية 83 بالمئة (مليون و38 ألف و 492 طالب في عموم البلاد).

وإلى جانب صافو، حصل 96 طالبا على الدرجة الكاملة في الإجابة عن الأسئلة.

احتفاء بالنجاح

وكان الطالب السوري قد تلقى التعليم الإعدادي في مدرسة صلاح الدين الأيوبي، الواقعة في منطقة "كورت ألان" بولاية سيرت، وفقا لقناة الحرة.

ونشرت المدرسة تدوينة عن صافو عبر حسابها الرسمي في مواقع التواصل الاجتماعي، واحتفت فيها بتحقيقه المركز الأول، وقالت: "أتمنى أن تستمر في النجاح. نتمنى له دوام التوفيق".

وإلى جانبها، نشرت محافظة سيرت تدوينة أيضا عبر "فيس بوك"، وضمنتها بصورة الطالب السوري.