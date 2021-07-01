بعد 18 ساعة.. انتشال سيدة مصرية حية من أنقاض بناية منهارة

المصدر: البيان

استخرجت فرق الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية في مصر، اليوم الخميس، سيدة " 60 عامًا، على قيد الحياة، من أنقاض عقار الدخيلة المُنهار، بعد مُضي نحو 18 ساعة من انهياره.

وقررت الأجهزة التنفيذية في الإسكندرية، مساء الأربعاء، إخلاء 4 عقارات مجاورة لعقار الدخيلة المُنهار، من السكان "دون المنقولات" وتوفير مكان لإيوائهم بإحدى مدارس العجمي؛ كإجراء احترازي حرصًا على سلامتهم، بعد قطع المرافق "مياه، كهرباء"، لتمكينهم من استكمال أعمال البحث عن ضحايا بين الأنقاض، ولحين العرض على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وفقا لصحيفة الشروق.

وتمكن فريق الإنقاذ، من انتشال شخص " عقب قضائه 6 ساعات بين الأنقاض "حيًا"، وذلك عقب انتشال جثة شخص آخر بعد مضي 5 ساعات من انتشال جثة سيدة " 60 عامًا.

فيما تتواصل أعمال البحث عن "ضحايا أو ناجين" يدويًا، باستخدام الأجهزة الدقيقة لاستشعار الضحايا ونبض الأحياء، أسفل الأنقاض، نظرًا لصعوبة دخول مُعدات ثقيلة، بسبب ضيق الشارع، مستعينين بكشافات وإضاءات ليلية ضخمة.

يُذكر أن الإسكندرية شهدت وقوع انهيارات بـ4 عقارات قديمة، منذ مطلع الأسبوع الجاري، الأول: في منطقة العطارين بحي وسط، وأسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 8 آخرين، والثاني في منطقة أبو سليمان بحي شرق، وأدى لإصابة طفل، والثالث في منطقة اللبان بحي الجمرك، والرابع في منطقة القباري التابعة لحي غرب، وأدى لتحطم سيارتين، دون خسائر بشرية.