وفاة طفل بطريقة مأساوية بعد طرحه أرضاً 27 مرة

المصدر: البيان

توفي طفل يبلغ من العمر سبع سنوات في تايوان بعد أن طرح أرضا 27 مرة أثناء تدريب على لعبة الجودو.

وكان الطفل قد عانى في أبريل الماضي من نزيف حاد في المخ بعد الانتهاء من فصل تدريبي للعبة الجودو شهد تنفيذ حركات رمي من زميله ومدربه.

ودخل الصبي، الذي لم تفصح السلطات عن اسمه، في غيبوبة وخضع للعلاج لإنقاذ حياته.

وقالت تقارير وسائل إعلام محلية إن والديه قررا سحب أجهزة الإنعاش بعد حوالي 70 يوما.

وكشف موقع "تايبيه تايمز" الإخباري المحلي أن مدرب الطفل ، وهو في أواخر الستينيات من عمره، متهم بالاعتداء الجسدي الذي أفضى إلى حدوث إصابة خطيرة وارتكاب جريمة ضد طفل قاصر.