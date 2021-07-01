شاهد.. سيارة ستيفان كلاين الطائرة تنجح في التحليق

المصدر: البيان

أظهر فيديو نشرته شركة "كلاين فيجين" اختبارا ناجحا لسيارة "ايركار" الطائرة حيث قاد مؤسسها ستيفان كلاين سيارته في تحليق بين مطار نيترا الدولي في سلوفاكيا وعاصمة البلاد براتيسلافا.

وحسب مصمم السيارة، يتم تحويلها إلى طائرة خلال دقيقتين وخمس عشرة ثانية، وتستطيع السيارة التحليق لنحو ألف كيلومتر بسرعة 170 كم في الساعة على ارتفاع أكثر من كيلومترين.

كما يمكن أن تتحول " ايركار" من مركبة على الطريق إلى طائرة في أقل من 3 دقائق.