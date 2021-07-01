شاهد.. مسابقة سنوية لـ "الكسكس" في الجزائر

المصدر: البيان

اجتمع الثلاثاء الطهاة ومحترفو تحضير طبق الكسكس من جميع أنحاء الجزائر لعرض أفضل الوصفات والنكهات خلال مسابقة الكسكس، التي أقيمت بولاية تيسمسيلت الجبلية غربي الجزائر.

وبذل الطهاة، الذين يمثلون 12 ولاية في الجزائر، خلال هذه المسابقة السنوية، قصارى جهدهم لإضفاء لمسة خاصة على طبق الكسكس الخاص بهم.

طبق الكسكس الذي لطالما شكل محور خلاف بين دول المغرب العربي بشأن ملكيته قبل إدراجه العام الماضي ضمن قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي غير المادي على أنه ينحدر من منطقة شمال إفريقيا يعد طبقا أساسيا في الجزائر. فالكسكس الجزائري المعدّ أساسا من القمح والشعير، طبق يحمل بعدا اجتماعيا في المجتمع الجزائري فهو حاضر في جميع المناسبات السعيدة وغير السعيدة، وفق "يورونيوز".

ويأتي هذا الاهتمام بهذه الأكلة الجزائرية، والتي تعود جذورها إلى حضارات سكان شمال أفريقيا الأوائل، حيث ينتشر الكسكس في جميع مناطق الجزائر.

وطبق الكسكسي أصبح يحضر ويقدم في جميع أنحاء العالم بصفته جزءا من التراث المغاربي.

تمكن طبق الكسكس في الجزائر من سلك نهجا خاصا به، فذاب وتأثر بكل منطقة من مختلف المناطق الجزائرية. تختلف وصفاته وطريقة تحضيره من منطقة إلى أخرى وتتوفر حوالي خمسمائة طريقة لتحضير الكسكس، الطبق الضارب في عمق تاريخ وتراث الجزائريين.

تفننت الأمهات في تحضير الكسكس قبل أن يتحول إلى ماركة عالمية وسياحية رائدة في العالم ترمز إلى منطقة شمال إفريقيا.