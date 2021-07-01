العطور تعانق النحت في مزاد باريسي

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

تشهد دار فيليبس الباريسية فعالية «بروفايل باي» ضمن مزاد ومعرض فني متعلق بحاسة الشم، انبثقت مجموعته من تعاون 6 فنانين معاصرين وعطارين اجتمعوا على إبداع منحوتات أصلية شمية.

ويحمل التعاون أسماء شهيرة كالفنانة البرتغالية خوانا فاسكونسيلوس التي عملت مع العطارة آن فليبو من ماركات «بربري» و«كلوي» و«جو مالون» والمصور أوري غيرست، وصانعة عطور «إيف سان لوران» جولييت كارا غويزوغلو أو الفنان الأرجنتيني الفرنسي بابلو رينوسو إلى جانب دوميتيل بيرتييه، مبدع عطور «فلاور بومب» من «فيكتور أند رولف».

ويعتبر المشروع، بحسب ما ذكر موقع «وول بيبر»، من بنات أفكار ديان ثاليمير نائب المدير السابق لمتحف العطور الكبير الذي لم يعش طويلاً، وقد رمت إلى أن يكون «بروفايل باي» محاولة كما سابقه لإثبات أن صناعة العطور فن بحد ذاته. وانطلقت ديان في مشروعها من ملف فني شمي بالعمق للمشاركين. وقد تضمن ذلك ابتكار ملف لكل من الفنانين يحتوي على أعمالهم بالإضافة إلى تحليل لقيمهم الراسخة والتأثيرات الفنية والرسائل والهوية كما تبرزها الأعمال الفنية لكل منهم.

ويظهر المشروع أن التقاطع بين النظامين يتمتع بقدرات هائلة إبداعية غير مستغلة. وقد يكون العاملان البصري والشمي مختلفين إلا أنهما يمتلكان قدرة لا تضاهى في إثارة الذكريات وتحفيز الأفكار والأحاديث.