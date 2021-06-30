رفضت الارتباط بشقيقه .. فقتلها

كشف شاب مصري متهم بقتل خطيبة شقيقه وابنة خالة في الوقت نفسه تفاصيل جريمته أمام جهات التحقيق، مؤكداً أن شقيقه خطب المجني عليها، إلا أنه فوجئ بها ترغب في إنهاء الخطبة، ونظراً لتواجد شقيقه الدائم في عمله، قرر التوجه إليها للحديث معها، ومعرفة الدافع وراء رغبتها في إنهاء الارتباط بشقيقه.

وقال المتهم إنه استغل تواجد القتيلة بمنزل أبناء عمه، واعتياده التردد على المنزل، لكون المنزل خاصاً بعائلة زوجته، وطلب التحدث معها، والتقى بها بإحدى الغرف، وعندما حاول إقناعها بالتراجع عن قرارها، فوجئ بها تصر على موقفها، وتعرض للاستفزاز منها، ما دفعه للاعتداء عليها بالضرب، ثم أنهى حياتها خنقا، وفقا لليوم السابع.

وكشفت مناظرة رجال المباحث لجثة الفتاة، عن تعرضها لاختناق، حيث تم العثور على آثار خنق حول الرقبة، بالإضافة إلى كدمات بأنحاء جسدها.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهم توجه إلى محل إقامة الضحية، للتحدث معها، وطلب من أفراد الأسرة الجلوس معها بغرفة لمعرفة سبب رغبتها إنهاء الارتباط بشقيقه، فسمحوا له، وخلال حديثه معها، أخبرته أنها لا تحب شقيقه، فنشبت بينهما مشادة كلامية، مما دفعه لخنقها حتى فارقت الحياة.