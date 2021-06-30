الأرصاد المصرية تحذر من ارتفاع كبير في درجات الحرارة

المصدر: البيان

حذرت هيئة الأرصاد المصرية من أن حالة الطقس ستشهد ارتفاعا كبيراً في درجات الحرارة، خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن الموجة الحارة بدأت اعتبارا من اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة حتى الاثنين المقبل، في "أسبوع صعب" بالنسبة لحالة الطقس.

وكشف خبراء الأرصاد الجوية في مصر عن توقعاتهم لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، من الأربعاء حتى الاثنين المقبل، التي تشهد تغيرا في درجات الحرارة على غالبية الأنحاء، لتصل إلى 45 درجة مئوية يوم السبت المقبل في جنوب مصر.



وكشفت الهيئة العامة للأرصاد المصرية أن الطقس سيكون شديد الحرارة نهارا في مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومناطق جنوب سيناء وجنوب مصر، بينما يسود طقس حار على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس معتدلا في وقت الليل في القاهرة والوجه البحري، بينما يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية.

وتتراوح درجات الحرارة بين 32 على السواحل الشمالية إلى 44 درجة مئوية في جنوب الصعيد من الثلاثاء حتى الجمعة، بينما تصل إلى 45 درجة في جنوب الصعيد السبت المقبل، قبل أن تتراجع تدريجيا إلى أن تصل درجة الحرارة في جنوب مصر إلى 43 درجة الاثنين المقبل، وتكون 37 درجة في القاهرة.