يقتل طفله بسبب قطعة «تشيز كيك»

المصدر: وكالات

حكم على رجل أمريكي بالسجن لمدة 20 عاماً بعد قيامه بقتل طفله البالغ من العمر 5 سنوات بسبب خلاف على قطعة من كعكة الجبن (تشيز كيك).

وبحسب شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية، فإن الواقعة تعود إلى عام 2019، حين قام الرجل الذي يدعى ترافيس ستاكهاوس، بلكم نجله في بطنه وضربه على وجهه ضرباً مبرحاً، بسبب تناوله شريحة والده من كعكة الجبن التي أحضرتها زوجته له بمناسبة عيد الأب، الأمر الذي أدى لوفاة الطفل.

وفي البداية، ادعى الرجل أن نجله سقط من على درج، قبل أن يعترف في النهاية بجريمته.

وحكمت إحدى محاكم مدينة ميلووكي بولاية ويسكنسن الأميركية على ستاكهاوس بالسجن لمدة 20 عاماً، بالإضافة إلى ثماني سنوات إضافية من المراقبة الممتدة بعد إطلاق سراحه.

وقال قاضي المحكمة ديفيد بوروفسكي، أثناء النطق بالحكم: «لا يستطيع الشخص العادي الذي يسمع عن هذه القضية أن يفهم كيف يمكنك أن تضرب أو تلكم أي إنسان حي بهذا الكم من الوحشية التي استخدمتها مع طفلك».

وأضاف القاضي: «كيف يمكنك العيش مع نفسك، حتى ليوم واحد، بعد ما فعلته؟. أنا لا أفهم».

وقال بوروفسكي إنه كان من الممكن أن يتم تطبيق عقوبة أشد على ستاكهاوس، لكنهم أخذوا في الاعتبار أنه «اعترف بجريمته».