بالفيديو.. اختراع أول سيارة في العالم تطير لمدة 40 ساعة

المصدر: دبي - البيان

الحلم الذي راود السائقين بالهروب من الازدحام والتنقل بحرية بات حقيقة، هذا ما حدث بالفعل بفضل اختراع سجله البروفيسور ستيفان كلاين، لأول سيارة طائرة في العالم. ففي دقيقتين و15 ثانية تحولت السيارة إلى طائرة وحلقت في رحلة جوية مدتها 35 دقيقة بين المطارات الدولية في براتيسلافا ونيترا في دولة سلوفاكيا.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» التي كشفت عن الابتكار اليوم الأربعاء فإن السيارة الهجينة تسمى «AirCar» وتعمل بمحرك من شركة بي إم دبليو وتعمل بوقود عادي.

وأعلن مبتكر السيارة الطائرة البروفيسور ستيفان كلاين، أن السيارة الجديدة من الممكن أن تطير لمسافة تصل إلى 1000 كيلومتر "600 ميلا" على ارتفاع 8200 قدم أي 2500 متر، وسجلت 40 ساعة في الجو حتى الآن.

وأكد ستيفان أن عملية تحويل السيارة إلى طائرة تستغرق دقيقتين و15 ثانية، ويمكن أن تحمل شخصين بحد أقصى للوزن يبلغ 200 كجم للشخصين. ولفت إلى أنه لا يمكن للسيارة الطائرة الإقلاع والهبوط بشكل عمودي إنما تتطلب مدرجاً لتنفيذ تلك العملية، على عكس النماذج الأولية للطائرات بدون طيار.