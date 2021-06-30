مصر.. ضبط 11 طناً أحجار تحتوي على الذهب الخام

المصدر: دبي – البيان

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من القبض على 5 أشخاص في أسوان يستقلون 3 سيارات نقل محملة بكمية كبيرة من أحجار الذهب الخام.

وفي التفاصيل، تمكنت قوة أمنية، مساء أمس الثلاثاء، من ضبط سيارة نقل يستقلها 5 أشخاص، وباستيقافها وتفتيشها تم العثور على كمية كبيرة من الأجولة التي تحتوي على أحجار الكوارتز التي يستخلص منها خام الذهب بلغت 155 جوال ووزنت نحو 11 طناً.

وتم ضبط المتهمين والتحفظ على المضبوطات والسيارات الثلاثة المستخدمة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. وفقاً للصحيفة "المصري اليوم".