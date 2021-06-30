منحوتة زجاجية تحتوي هواء القطب الجنوبي منذ 1765

المصدر: (جلاسكو - د ب أ)

من المقرر أن يتم عرض منحوتة زجاجية تحتوي على هواء مأخوذ من القطب الجنوبي منذ عام 1765، في معرض جديد خلال مؤتمر «كوب 26» لتغير المناخ في جلاسكو.

وسيعرض الفنان والنحات واين بينيتي أعمالاً فنية تم التكليف بها حديثاً في معرض «بولار زيرو» في مركز جلاسكو للعلوم.

وأعلن مجلس بحوث الفنون والعلوم الإنسانية عن تمويل للمشروع بقيمة 101 ألف و302 جنيه استرليني للمشروع الذي سيجمع علوم المناخ والفن والهندسة معاً لاستكشاف قضية تغير المناخ بطرق جديدة.

وسيكون محور العرض منحوتة زجاجية أصلية تحتوي على هواء من عام 1765 مستخرج من نواة جليد بالقارة القطبية الجنوبية تحتوي على فقاعات صغيرة من الهواء.