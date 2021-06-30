المضادات الحيوية.. 90 عاماً على اكتشاف البنسيلين

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

تسعون سنة مرت على اكتشاف البنسيلين، وعلى الرغم من تصنيف البعض له أنه مجرد اكتشاف «الصدفة» فإن المضاد الحيوي الأول استفاد منه عدد لا يحصى من البشر على مدى تسعة عقود مضت، وأودع جائزة نوبل بين يدي مكتشفه، العالم الاسكتلندي ألكسندر فلمينغ. الاكتشاف الذي تم في سبتمبر 1928 استخدمه للمرة الأولى جورج باين لمعالجة التهاب أصاب عينيه عام 1930.

واجترح وسيلة لإنتاجه على نطاق واسع كل من هوارد فلوري وإرنست تشاين عام 1940، وتم إنتاجه الشامل بالفعل في 1942، واستعمل نصفه في علاج حالة واحدة من تعفن الدم.

إلا أن معجزة البنسيلين لم تتبلور بشكلها الأوضح إلا في عام 1944، حين أنتجت 2.3 مليون جرعة من المضاد الحيوي تزامناً مع عملية إنزال النورمندي. وقد نجا الجنود الذين كانوا يموتون سابقاً من جراء تعفن الدم، بحسب ما نشر موقع «إندبندنت».

وأخذت التوقعات تكبر واستعمال البنسيلين يزداد أكثر فأكثر، وها هي عشرات ملايين الوصفات الطبية اليوم محورها المضادات الحيوية.