مقهى يُدخلك إلى أجواء كتاب فكاهي

المصدر: إعداد: نهى حوّا

في أحد المقاهي الروسية المزخرفة يختلط على الناظر ما إذا كانت الحياة تحاكي الفن أو الفن يحاكي الحياة. فتصميم المقهى الداخلي يقلد عالم الرسوم المتحركة ثنائي الأبعاد، حيث يمكن للزبائن الدخول إلى صفحات كتاب فكاهي بالأبيض والأسود ليصبحوا جزءاً من عالم الفن في المقهى.

تتضمن التصاميم ثنائية الأبعاد للمقهى الروسي قططاً ونبتة الصبار وحتى ملابس غسيل معلقة لتجف على سلك وبيانو بالحجم الكامل، كل ما يشكل خلفيات مثالية لعمليات التقاط الصور التي يستحقها موقع «إنستغرام».

وينقل موقع «غوود نيوز الكندي» عن مبتكر ومالك مقهى «بي دبليو»، سو لون، قوله إن «الناس يقصدون المكان لالتقاط صور غير عادية».

يقع المقهى في موقعين في موسكو وسان بطرسبورغ، لكنه ليس المكان الوحيد الذي يقدم لمحبي الخيال تجربة طعام مماثلة. ففي سيول هناك مقهى «يونام-دونغ» حيث يعود للزبائن وضع «الرسوم المتحركة» في أجواء القهوة، ومقهى آخر في اليابان «2دي كافيه» والذي يضع الزبائن في أجواء كتاب رسوم كرتونية.