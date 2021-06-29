مكافأة 5 آلاف جنيه لمن يعثر على هذا القط في مصر

المصدر: البيان

نشرت طبيبة تجميل روسية تعيش في مصر عبر حسابها الخاص على إنستغرام، قصة فقدانها للقط الأليف الخاص بها، وكيف أصبح البحث عنه هو همها الآن، حيث أعلنت عن مكافأة قيمتها 5 آلاف جنيه لمن يعثر على القط ويعيده إليها.

ونشرت الفتاة صورا لها على إنستغرام، وظهر القط من فصيلة الأسد وله هيئة ملك الغابة من حيث شعر رأسه الكثيف، كما يتميز بلونه المشمشي وعيونه ملونة، وفقا لليوم السابع.

واستغاثت الفتاة بأصدقائها ومتابعيها على إنستغرام، وكتب باللغة الإنجليزية والروسية، للبحث عن القط التائه في شوارع الغردقة، وعرض مكافأة قيمتها 5000 جنيه لمن يعثر عليه.