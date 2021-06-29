شاب مصري يفارق الحياة بعد تحديد موعد زفافه

المصدر: البيان

فارق شاب مصري الحياة جراء أزمة قلبية قبل أيام من موعد زفافه الذي حدده مؤخرا في مدينة دشنا شمالي محافظة قنا في صعيد مصر.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي في مدينة دشنا إلى سرادق عزاء ونشر صور الشاب الذي رحل قبل موعد الزفاف والذي عرف عنه الطيبة والابتسامة واحترامه للجميع، وتبادل الأقارب والأصدقاء نعي الشاب الخلوق.

وقال أحد أقارب الشاب، إنه كان محبا للجميع ويعمل في محله بدشنا وعلاقته حسنة مع أصدقائه وأهله، وكان من المقرر أن يعقد قرانه في أيام العيد علي إحدى الفتيات ولكن إرادة الله فوق كل شيء، حيث تعرض لأزمة قلبية فارق على إثرها الحياة.

