الأردن .. تأييد الحكم الصادر بحق المتهمين بقضية "فتى الزرقاء"

المصدر: بترا

قررت محكمة التمييز الأردنية ردَّ جميع الطعون المقدمة في قضية "فتى الزَّرقاء"، وأيدت ما جاء في القرار محكمة أمن الدولة.

وصادقت المحكمة بقرارها الصادر بتاريخ 15 من شهر يونيو الحالي على قرار محكمة أمن الدولة بالقضية، والذي تضمن الحكم بالإعدام شنقا على ستة متهمين في القضية، إضافة إلى أحكام أخرى بالوضع بالأشغال الشاقة المؤقتة لمتهمين آخرين تراوحت بين 10 - 15 سنة.

وتوصلت محكمة التمييز في قرارها إلى أن الحكم المطعون فيه جاء مستوفيا لشروطه القانونية كافة، مما يتعين معه تأييده.

والقضية تعود لشهر أكتوبر الماضي، حين اختطف الفتى صالح الذي لقب لاحقا بـ"فتى الزرقاء"، من قبل حفنة جناة بعد خروجه إلى السوق لشراء الخبز، فقطعوا يديه وفقأوا عينيه وضربوه بأداة حادة على وجهه، انتقاما من والده بمزاعم "ارتكابه" جريمة بحق أحد أقربائهم.