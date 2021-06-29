رجل يقتل موظفة إدارية في مكتب للتوظيف في براغ

المصدر: د ب ا

قتل رجل موظفة إدارية في مكتب للتوظيف في العاصمة التشيكية براغ.



وقالت الشرطة التشيكية اليوم الثلاثاء إنه تم إنعاش المرأة في البداية إلا أنها توفيت في وقت لاحق متأثرة بجروحها في المستشفى. وتم اعتقال مطلق النار في وسط المدينة عصر اليوم.



وفي وقت سابق، قام المئات من عناصر الشرطة بعملية بحث عن الرجل الهارب في شوارع المنطقة المحيطة بمكتب العمل، كما تم استخدام العديد من مروحيات الشرطة.



وربما يكون السبب وراء الجريمة هو نزاعات مستمرة بين الرجل التشيكي والسلطات.



وكانت الشرطة قد حذرت من أن الرجل المشتبه في قيامه بإطلاق النار (60 عاما) خطير .

كما تعتقد الشرطة أنه نفس الرجل الذي أصاب امرأة بسائل مسبب للتآكل في منطقة بوهيميا بوسط البلاد قبل فترة من الزمن.