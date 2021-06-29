لماذا أجلت عائلة الملياردير المصري أنسي ساويرس إعلان وفاته يومين؟

المصدر: البيان

أكدت مصادر في عائلة قطب الأعمال المصري أنسي ساويرس أن عزاء الملياردير سيقتصر على العائلة فقط، وسيتم الاكتفاء بالقداس الذي سيقام على روحه، إلا أنه لم يتم بعد تحديد موعد القداس أو إجراءات الجنازة.

وكان الدكتور شريف دوس رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة أعلن وفاة ساويرس عن عمر يناهز الـ 91 عاما، والد كل من رجال الأعمال، نجيب ساويرس ونصيف ساويرس وسميح ساويرس، وعميد عائلة ساويرس في مصر، وفقا لصدى البلد.

وأكد مصدر، أن أنسي ساويرس توفي مساء أول أمس الأحد الماضي، ولم يتم الإعلان عنها إلا صباح اليوم الثلاثاء.

وكشف المصدر سبب تأخر الاعلان عن خبر الوفاة وذلك لترتيب الأوضاع حتى لا تتأثر البورصة.

وعن السيرة الذاتية للراحل، توفي أنسي ساويرس عن عمر يناهز 91 عاما، حيث ولد في 30 أغسطس 1930 في محافظة سوهاج، لعائلة قبطية، وحصل على بكالوريوس في الهندسة الزراعية من "جامعة القاهرة" عام 1950.

وعن حياته العملية، فقد أسس الراحل "شركة لمعي وأنسي" للمقاولات وهو ابن 20 عاما، وذلك في عام 1950 فور تخرجه من كلية الزراعة، ثم أسس "شركة أورسكوم للتجارة والمقاولات" عام 1975 والمعروفة اليوم باسم "شركة أوراسكوم للصناعات الإنشائية"، وهي الصرح الاقتصادي المصري الكبير.

وتبوأ الراحل منصب الرئيس الفخري وعضو مجلس المديرين في كل من "شركة أوراسكوم للصناعات الإنشائية"، والشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول "موبينيل"، وأيضا الرئيس التنفيذي للشركة ذاتها، ورئيس "شركة أوراسكوم للتجارة"، ورئيس مجلس إدارة "مستشفى السلام"، ورئيس "جمعية الشبان المسيحية في مصر"، ورئيس "جمعية رجال الأعمال المصرية الإسكندنافية".

شغل الملياردير الراحل عضوية مجلس إدارة كل من "شركة أوراسكوم للفنادق ومشروعات التنمية"، و"بنك مصر"، و"الشركة الفرعونية للتأمين".