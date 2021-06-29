مصر .. تفاصيل مشروع قانون لترخيص حيازة "الكلاب"

المصدر: البيان

كشف النائب البرلماني المصري أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري، تفاصيل قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، موضحًا أنه جرى تنظيم لجان استماع حول القانون ومنها وجهات نظر الحكومة والمختصين.

وأشار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن التشريع راعى حريات الجميع، وتم وضع تنظيم تشريعي لحيازة وتداول الحيوانات الخطرة مراعيا الاتفاقيات الدولية، وفقا للمصري اليوم.

وأردف أن كل شخص يسعى لاقتناء حيوان في منزل يجب عليه الحصول على تصريح من الطب البيطري، مؤكدا «زمن الفوضى انتهى».

وأكد أن هناك عقابًا سيطال من لا يلتزم بالقانون ولا يذهب لترخيص كلبه، حيث تتراوح العقوبة بين الغرامة والحبس، موضحا أن التشريع تم صياغته بحرفية شديدة، والقانون لا يشمل القطط كما هو مشاع.