طفلة تبتلع بطارية في غياب أهلها لتلاقي حتفها بعد ساعات

المصدر: ترجمة- رفيف الخليل

لاقت طفلة بريطانية تدعى هاربي لي، من ستوك أون ترينت، ذات العامين مصرعها بعد أن ابتلعت بطارية الريموت كنترول في غياب والديها مما تسبب لها بثقب في المريء واضطرابات في القلب، ورغم محاولات الأطباء لإسعافها لم يتحمل جسدها النحيل مواد البطارية الحارقة لتتوفى خلال ساعات حسب موقع "ديلي ميل البريطانية".

وحذرت الأم المذهولة ستايسي نيكلين، الوالدين بتوخي الحذر عند التعامل مع الأطفال وقالت إنها لم تدرك أن ابنتها ابتلعت البطارية حتى عثرت على جهاز التحكم عن بعد مع بطارية مفقودة في غرفة نومها.

وذكرت ستايسي إن فقدان ابنتها ترك "فجوة كبيرة" في عائلتها وبأن الحادث أشبه بالحلم، وتذكر كلمات ابنتها الأخيرة بحزن شديد وهي تقول "أمي، أحتاجك".