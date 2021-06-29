ظهور أول قطار معلق زجاجي شفاف بالعالم في تشنغدو الصينية

المصدر: البيان

أقيم يوم 26 يونيو الجاري، حفل وضع القطار في الخدمة بخط مشروع سكة الحديدة المعلقة "دايي" لشركة تشونغ تانغ للسكك الحديدية المعلقة في مدينة تشنغدو الصينية.

ومن المعروف أن مشروع "دايي" هو أول خط تجريبي للسكك الحديدية المعلقة السياحية بالطاقة الجديدة في العالم (يشير قطار سكة حديدية معلق بالطاقة الجديدة إلى قطار سكة حديد معلق هوائي يستخدم حزم طاقة بطارية الليثيوم كقوة جر)، بطول إجمالي يبلغ حوالي 11.5 كيلومتر، بما في ذلك 4 محطات، وفق صحيفة "الشعب" الصينية.

ويتطابق الجزء الخارجي من القطار بشكل أساسي باللونين الأسود والأبيض، ليبدو مثل الباندا.

تتميز عربة القطار الهوائي الزجاجي بتصميم داخلي مريح. وجميع الأجزاء المتبقية اليسرى واليمنى والسفلية كلها مصممة بزجاج شفاف، باستثناء أن الجزء العلوي غير شفاف بسبب الأضواء والمعدات الأخرى، مما يوفر تجربة مشاهدة أكثر راحة للصينيين والسياح.

والحد الأقصى لسرعة تشغيل القطار هو نفس سرعة مترو الأنفاق العادي، 80 كيلومترًا في الساعة، والحد الأقصى للركاب هو 120 شخصًا لكل مركبة.