بعد بيعه جميع عقاراته.. إيلون ماسك يشتري منزلاً جاهزاً مساحته 40 متراً مربعاً

المصدر: البيان

بعد بيعه جميع ممتلكاته العقارية، أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن شراء منزل جديد مسبق الصنع متواضع تبلغ مساحته 40 متراً مربعاً.

وأفادت إذاعة "مونت كارلو الدولية" أن المنزل الصغير المكون من طابق واحد وأمامه مربع من العشب الاصطناعي يقع في موقع اختبارات شركة "سبايس إكس"، التي يملكها ماسك في تكساس.

والمنزل القابل للطي ابتكرته شركة Boxabl الأمريكية وكلف 50 ألف دولار، ليكون بذلك أرخص من بعض السيارات التي تنتجها شركة "تيسلا" التي يملكها ماسك أيضاً.

وكان ماسك قد أعلن الاثنين 14 يونيو 2021 أنه على وشك بيع آخر منزل يمتلكه، معتبراً أن هذا البيت "مكان خاص" ويجب أن يتنازل عنه إلى عائلة كبيرة.

وقيل في حينه إن ماسك أعلن عن نيته بيع جميع منازله وممتلكاته في وقت مبكر من العام 2020 في محاولة لتهدئة الجدل حول ثروته الهائلة.

وكان قد طرح بالفعل اثنين من ممتلكاته في كاليفورنيا للبيع في غضون أيام قليلة.