قتلت زوجها للارتباط بشقيقه .. وهذه نهايتها

أسدلت محكمة جنايات المنصورة - الدائرة الرابعة في محافظة الدقهلية في دلتا مصر، اليوم الإثنين، الستار على جريمة بشعة بإحالة أوراق ربة منزل من إحدى قرى مركز ميت غمر إلى فضيلة المفتي؛ لاستطلاع رأيه الشرعي في قرار إعدامها، بعد إدانتها بقتل زوجها عمدًا، بأن دست له سم فأر في الطعام، رفضًا للعيش معه.

وكشف شقيق المجني عليه أن المدانة أرادت التخلص من زوجها رغبة في الزواج منه، وإن زوجها يقف في طريق هدفها المنشود، وقد اعترفت المدانة بفعلتها، وفقا لموقع مصراوي.

كان المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة أمر بإحالة ربة منزل – 20 عاما- مقيمة بإحدى قرى مركز ميت غمر؛ بتهمة قتل زوجها عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتت النية وعقدت العزم على ذلك، وأعدت لهذا الغرض مبيدا حشريا "سم فئران"، وما إن سنحت لها الفرصة حتی دسته في طعامه فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته، قاصدة من ذلك ازهاق روحه على النحو المبين بالأوراق.

وأكد شقيق الزوج الضحية في أقواله أمام النيابة العامة، أنه نما إلى علمه وفاة شقيقه فتوجه صوب مسكنه وأبصر على جثمانه إفرازات تخرج من فمه وتغيراً بلون جلده واتهم زوجته بتقديم مادة سامة له بقصد قتله لسابق إخبارها له لرغبتها بالزواج منه، وأن المجني عليه يقف في طريق هدفها المنشود، وأنها ستتخلص منه وصولاً لمقصدها.