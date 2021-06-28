السجن سنتين لطبيب في مصر ارتكب فعلاً فاضحاً في ميكروباص

المصدر: البيان

حكم القضاء المصري، اليوم، بالسجن سنتين مع الشغل على طبيب ارتكب فعلاً فاضحاً في وسيلة مواصلات عامة (ميكروباص).

كانت المحكمة قضت بالسجن سنة مع الشغل وألزمت المتهم المصاريف الجنائية، وأمرت بإيقاف العقوبة لمدة 3 سنوات، وذلك بحسب ما ذكر موقع صحيفة "المصري اليوم".

واستأنفت النيابة على الحكم باعتباره حكم أول درجة، وبالعرض على محكمة جنح مستأنف ثان الزقازيق قررت تعديل الحكم للسجن سنتين مع الشغل.

تعود أحداث القضية إلى اتهام فتاة الطبيب بقيامه بفعل خادش للحياء أثناء استقلالها الميكروباص في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وأوضحت الفتاة أنها صرخت واستنجدت بالركاب، وتمكن السائق والركاب من الإمساك به وتسليمه لرجال الشرطة، وبفحصه تبين أنه يعمل طبيباً في مستشفيات جامعة الزقازيق.