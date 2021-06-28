تمساح بطول 9 أقدام يغزو أحد بيوت سريلانكا

المصدر: إعداد: فاتن صبح

تمساح بطول تسعة أقدام شكَّل ضيفاً ثقيلاً غير مرحب به لدى ظهوره عند مدخل أحد المنازل في سريلانكا، قبل أن تتمكن السلطات المعنية من السيطرة عليه.

وظهر مقطع عبر "تويتر" من توقيع محطة "إي بي سي نيوز" ظهر فيه التمساح الضخم وهو يقاتل قبل أن يتلوى ويدور حول نفسه ويلتف الحبل حول عنقه.

وبدا كذلك يقاوم ما يتم رميه عليه من قطع بلاستيكية ومطاطية فيتابع التلوي بعنف.

وقد تمكن مجموعة من الرجال في نهاية المطاف من السيطرة عليه فلفوا حوله حبلاً وثبتوه على قطعة خشبية.

وأشار مسؤولون رسميون إلى أن الحيوان الزاحف أعيد إطلاق سراحه في الحديقة الوطنية القريبة.

وحظي مقطع الفيديو الذي قام بتصويره أحد السكان المحليين بما يقارب الاثني عشرة ألف مشاهدة، كما لقي سيلاً من التعليقات التي وجدت في المقطع عنفاً تجاه الحيوان، وشبهت إحدى الأمهات ما حصل بالتمساح بابنها "حين تبلغه أنه حان وقت الذهاب".

ورد البعض على العنوان الذي اختارته المحطة للمقطع بالقول إن الوقت قد حان ليدرك البشر أن حضورهم الملوث هو الأمر غير المرحب به.