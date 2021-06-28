وصفتهما الشرطة بالغبيين.. إنقاذ رجلين هربا من غزال باغتهما وهما يتشمسان

المصدر: أ ف ب

أنقِذ في أستراليا رجلان كانا يتشمسان عندما باغتهما غزال فلاذا بالفرار إلى الغابة، مما استدعى فرض غرامة عليهما لمخالفتهما التدابير الوقائية من فيروس كورونا، على ما أعلنت الشرطة الأسترالية الاثنين.

وأوضحت الشرطة إن الرجلين اللذين كانا يتشمسان على شاطئ بعيد جنوب سيدني لجآ إلى المحمية الوطنية الملكية هربا من الحيوان الذي فاجأهما.

وأطلقت أجهزة الإنقاذ عملية بحث براً وجواً بعد تلقيها نداء استغاثة من الرجلين المفقودين بُعَيد حلول الظلام الأحد.

وعثر عناصر الإنقاذ أولاً على رجل في الثلاثين، وما لبثت أن وجدت رجلاً آخر في التاسعة والأربعين وهو يرتدي بعض ملابسه.

وعلّق قائد شرطة ولاية نيو ساوث ويلز ميك فولر بقوله إن "من الصعب إصدار تشريعات ضد الأغبياء".

ورأى أن الرجلين "ينبغي أن يشعرا بالحرج لتعريضهما حياة الناس للخطر من خلال مغادرة منزلهما من دون سبب وجيه، ولكونهما تاها في المحمية وتسببا باستخدام قدرات كبيرة" لإنقاذهما كان يفترض أن تركز على مواجهة الوضع الصحي.

ووُقّعَت على الرجلين غرامة قدرها 760 دولاراً أميركياً لمخالفتهما تعليمات المكوث في المنازل وانتقالهما إلى خارج سيدني التي تخضع حالياً لتدابير الإقفال للحدّ من التفشي المتزايد لفيروس كورونا.