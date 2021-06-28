بالفيديو.. أردني يتعرض لهجوم سمكة قرش في العقبة أثناء ممارسته لهواية القفز بالمظلة

المصدر: دبي – البيان

تعرض شاب أردني يمارس هواية القفز بالمظلة لجروح خطيرة في قدمه بعد أن هاجمته سمكة قرش مساء الجمعة الماضي، أثناء هبوطه فوق سطح الماء في خليج العقبة.

وأوضح الشاب أنه تعرض لإصابة بقدمه بعد أن هاجمته سمكة قرش أثناء عودته من جولة القفز المظلي (براشوت) عند الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة الماضي، وفقاً لموقع "رؤيا الإخباري".

وبين الشاب الثلاثيني أن سمكة القرش حاولت افتراسه وهاجمته أثناء هبوطه وأمسكت به لمدة 6 ثوان، لافتا إلى أنه يتواجد حاليا في مستشفى الأمير هاشم العسكري بالعقبة لتلقي العلاج، بعد انقطاع 4 أوتار في قدمه.

وأضاف أن جزءاً من عضلة القدم لديه تعرضت للتمزق، وجزء من ظهر القدم مفقود، ويعاني من تشققات في الكاحل.

وأشار الشاب إلى أن المنطقة التي تعرض فيها لهجوم القرش تبعد 3 كليومترات عن الشاطئ.