الأردن.. ضبط موظف يمتهن التسول ومتسول آخر بحوزته 1884 ديناراً

المصدر: دبي - البيان

في إطار جهودها لمكافحة التسول، ضبطت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية عدداً من المتسولين الغير محتاجين. وأفادت الوزارة بأنها مستمرة في مكافحة هذه الظاهرة، حيث ترى عدم وجود أي محتاج يتسول في الشارع كما نراه اليوم، داعية أي شخص يحتاج إلى مساعدة لمراجعة وزارة التنمية الاجتماعية أو صندوق المعونة الوطنية.

وأشارت الوزارة إلى أن وسائل التسول تغيرت وتحولت حسب طبيعة المنطقة، وذلك لأن القانون لا يردع هؤلاء، خاصة أنه يوجد الآن ما يسمى بالتسول المنظم.

وقالت إن أحد المتسولين الذين أثاروا الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية وجد بحوزته (1884) دينار، فيما جرى ضبط موظف في القطاع العام ويعمل سائقا وهو يمتهن التسول، حيث تم تحويله على الفور إلى الجهات المعنية.

ولفتت الوزارة إلى أن هناك لجنة في وزارة التنمية الاجتماعية تعمل على الخروج بتوصيات من شأنها الحد من هذه الظاهرة.